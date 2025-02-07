Şara'dan Scholz'a Yaptırım Mesajı

Güncel

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, telefonda görüştüğü Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının Suriye halkının toparlanması için kritik olduğunu ifade etti.

Suriye Haber Ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı??????? Ahmed Şara, Almanya Şansölyesi Scholz ile telefon görüşmesi yaptı.

Şara, görüşmede, Almanya'nın ülkesine yönelik tutumunu memnuniyetle karşıladığını, Almanya'nın Suriyeli mültecileri kabul etmesini takdir ettiğini belirtti.

Suriye devletinin yeni dönem yol haritasına değinen Şara, bu çerçevede, geçiş sürecinde ulusal uzlaşı ve kapsayıcı bir hükümetin tesis edilmesinin önemine işaret etti.

Şara, ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik çabaların sürdüğünü ve yaptırımların kaldırılmasının Suriye halkının toparlanması için kritik olduğunu kaydetti.