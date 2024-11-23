Sara Duterte Suikast Tehdidiyle Kriz Yarattı

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Filipinler'de Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte'nin, kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'u öldürmesi için suikastçi tuttuğunu söylemesi, iktidar koalisyonundaki siyasi çatlağı derinleştirdi.

Filipinler basınındaki haberlere göre, Sara Duterte, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, kendisinin öldürülmesi halinde, Devlet Başkanı Marcos'u, eşi Liza Araneta-Marcos'u ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için bir suikastçi ayarladığını söyledi.

Başkanlık Sarayından yapılan açıklamada, "kamuoyu önünde bu kadar küstahça" yapılan tehdidin ulusal güvenlik sorunu olarak görüldüğü vurgulanarak, Devlet Başkanı Marcos ve ailesinin güvenliğinin artırıldığı belirtildi.

Söz konusu açıklamalar, Marcos ile Duterte arasındaki ilişkilerde yeni bir çatlağa işaret ederken, iktidar koalisyonu içinde derinleşen bölünmenin de altını çiziyor.

Duterte, Haziran 2024'te Marcos ile arasındaki anlaşmazlıkları gerekçe göstererek kabinedeki görevinden istifa etmiş, ancak başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştü.