Saraçhane'de İzinsiz Gösteriye Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Saraçhane'de İzinsiz Gösteriye Polis Müdahalesi

Saraçhane'de izinsiz gösteri gerçekleştiren bir gruba polis biber gazı ile müdahale etti. CHP milletvekili Mahmut Tanal, gruba dağılması için uyarılarda bulundu ancak grup eyleme devam etti.

26.03.2025 08:02  Güncelleme: 10:34
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Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba, polis biber gazı ile müdahale etti. CHP milletvekili Mahmut Tanal, gruba 'Evlerimize gidiyoruz, dağılın' dedi ancak grup gösteriye devam etti.

Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan grup, polisin yolu açmak için yaptığı uyarıya rağmen eylemini sürdürdü. Bu sırada grubun arasına giren CHP milletvekili Mahmut Tanal, göstericilerin dağılması için uyarıda bulundu. Tanal, 'Evlerimize gidiyoruz, dağılın' diyerek grubun arasında dolaştı. Uyarılara rağmen gösteriyi sürdüren ve yolu açmayan grup, zaman zaman polise yabancı madde attı. Polis gruba biber gazı kullanarak müdahale etti. Sokak aralarında eylemi sürdüren bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Grup gecenin ilerleyen saatlerinde dağıldı.

Kaynak: DHA

Mahmut Tanal, Milletvekili, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraçhane'de İzinsiz Gösteriye Polis Müdahalesi - Son Dakika

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