Saraçhane Davasında Savcı Beraat Talep Etti, Hakim Bir Sonraki Duruşmayı 50 Gün Sonrasına Bıraktı

10.02.2026 11:27  Güncelleme: 12:22
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane eylemlerine katılan 7 genç hakkında yargılanma süreci devam etti. Duruşma savcısı, sanıkların yalnızca olay yerinde bulunduklarını ve zor kullandıkları yönünde delil bulunmadığını belirterek beraat istedi. Hakim, karar vermek üzere davayı 2 Nisan'a erteledi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 7 gencin davasında duruşma savcısı, tüm sanıkların, "yalnızca olay yerine bulunduklarının tespit edildiği, zor kullandıklarına ve buna rağmen dağılmamakta ısrar ettiklerine dair herhangi bir delil bulunmadığı anlaşıldı" diyerek beraat istedi. Hakim karar vermek üzere davayı 50 gün sonrasına, 2 Nisan tarihine bıraktı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.

Sanık avukatları, İstanbul 3. İdare Mahkemesi ilamıyla Valiliğin yasaklama kararının iptalini dosyaya sunarak, beraat talep etti.

"Zor kullandıklarına ve buna rağmen dağılmamakta ısrar ettiklerine dair herhangi bir delil bulunmadığı anlaşıldı"

Ardından duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını sundu.

Savcılık, "sanıkların yalnızca olay yerine bulunduklarının tespit edildiği, zor kullandıklarına ve buna rağmen dağılmamakta ısrar ettiklerine dair herhangi bir delil bulunmadığı anlaşıldığından ve bazı sanıkların yüzlerini kapatmaları iddianamede suçun gerekçesi olarak belirtilse de sanıkların kimliklerini gizlemek amacıyla hareket ettiklerine dair delil bulunmadığından beraatlerine karar verilmesi"ni istedi.

Hakim, karar verilmek üzere davayı 2 Nisan saat 13: 30'a bıraktı.

"Zıpla, zıplamayan Tayyipçi" cümlesi eleştiri ve düşünce özgürlüğü kapsamında kabul edildi

Öte yandan, 1 Temmuz Saraçhane dosyası kapsamında, "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla bir süre tutuklu yargılanan ve ardından tahliye edilen gençler hakkındaki davada da İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.

Kararda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından tutulan tutanak içeriği gerçeğe aykırı bulundu. "Zıpla, zıplamayan Tayyipçi" cümlesi eleştiri ve düşünce özgürlüğü kapsamında kabul edildi. "Zıpla, zıplamayan Tayyipçi" cümlesinin ulusal ve evrensel hukuk içerisinde suç teşkil etmediği kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan "attığınız slogan kanuna aykırıdır" anonsu gerçeğe ve hukuka aykırı bulundu.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Güncel, Hakim, Son Dakika

