Sinop'un Saraydüzü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Serdar S. idaresindeki 55 EA 116 plakalı otomobil, Bahşaşlı Köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Şeref Öztürk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şarampole Devrilen Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
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