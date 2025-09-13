Orta ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hasan Hüseyin K. (63) idaresindeki 14 EG 804 plakalı otomobil, Kümmet mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
