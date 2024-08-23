Şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Mehmet Raşit Şaşmaz (40) idaresindeki 33 NVD 59 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Mehmet Yaşar (43), Fatma (41) ve Zelal Zeynep Şaşmaz (9) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Şaşmaz kurtarılamadı.
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