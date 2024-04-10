Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Emir Lütfü K'nin (23) kullandığı 68 ACG 150 plakalı hafif ticari araç, kırsal Karpuzcu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ramazan Balta'nın kullandığı otomobil ile diğer bir otomobil çarpıştı. Kazada, Ramazan Balta hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve sıkışan yaralılar kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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