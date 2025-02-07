Sarandi Kanalı Kırmızıya Döndü

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- Arjantin'de Sarandi Kanalı'nın rengi kırmızıya döndü

BUENOS AIRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Sarandi Kanalı'nın rengi kırmızıya döndü. Çevre Bakanlığı, renk değişikliğinin nedenini belirlemek için numune alındığını duyurdu.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in banliyösünde Rio de la Plata Nehri'ne akan Sarandi Kanalı'nın rengi kırmızıya büründü. Fabrikaların bulunduğu noktadan geçen sudaki renk değişikliği, bölge sakinleri arasında tedirginliğe yol açtı. Yerel medya, suyun renginin tekstil boyası karışmasından veya yakınlardaki bir depodan gelen kimyasal atıklardan kaynaklanmış olabileceğini aktardı. Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, renk değişikliğinin nedenini belirlemek üzere sudan numune alındığı duyuruldu.