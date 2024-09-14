Saraybosna'da Filistin İçin Belgesel Festivali - Son Dakika
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Saraybosna'da Filistin İçin Belgesel Festivali

Saraybosna\'da Filistin İçin Belgesel Festivali

AJB DOC, Filistin'in kayıplarını anlatan belgeselle başladı. Festival, 17 Eylül'e kadar sürecek.

14.09.2024 00:47
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali (AJB DOC), İsrail saldırıları altındaki Filistin halkının kayıplarını, travmalarını ve adalet arayışını anlatan "Zeytin Ağaçlarının Ağladığı Yer" (Where Olive Trees Weep) belgeseliyle başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalin Boşnak Kültür Merkezi'nde yapılan açılışına çok sayıda izleyici katıldı.

Festival bu yıl "Adalet?" temasıyla Filistin halkının yaşadığı acılara odaklanırken, açılış gecesinde Maurizio Benazzo ve Zaya Benazzo yönetmenliğinde çekilen 2024 yapımı, Filistin halkının mücadelesini beyaz perdeye aktaran "Zeytin Ağaçlarının Ağladığı Yer" belgeseli gösterildi.

Sahneye Filistin bayraklı tişörtüyle çıkan AJB DOC Direktörü Edhem Foco, seyircilere "Özgür Filistin" sloganıyla seslenerek, adaletin yanında olan tüm Saraybosnalıları festival belgesellerini izlemeye davet etti.

Al Jazeera Belgesel Kanal Müdürü Ahmed Mahfouz da Gazze'de yaşananlara karşı belgeseller aracılığıyla seslerini duyurmak istediklerini söyledi.

Gösterimi yapılan belgeselin ana karakterlerinden Filistinli gazeteci ve terapist Ashira Darwish de Saraybosna'nın kuşatma altında olmanın anlamını bilen bir şehir olduğunu ifade ederek, "Al Jazeera Balkanlar'ın Filistin'deki gerçekleri burada göstermesi oldukça önemli." dedi.

Darwish, "Bize yapılanlara artık son verilmeli. Yeter. Filistinli çocuklar daha fazla acı çekmemeli." diye konuştu.

AA'nın "Kanıt" belgeseli yarın gösterilecek

Festival kapsamında AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeseli yarın gösterilecek.

Gösterimin ardından "Kanıt" belgeseli ekibinden Ömer Faruk Tunç, Saraybosnalı izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Festivalde odak noktası Filistin olacak

17 Eylül'e kadar devam edecek AJB DOC'ta bu yıl Filistin halkının İsrail'in saldırıları nedeniyle maruz kaldığı acılar işleniyor.

Festivalde İsrail'in Filistinlilere karşı şiddetini konu alan belgesellerin yanı sıra dünya ekonomisi ve siyasi çalkantıların anlatıldığı 24 belgesel film yer alıyor.

Festivalin jüri üyeleri Deborah London-Harrington, Namik Kabil, Mila Turajlic, Francesco Montagner ve Myriam Francois olarak belirlendi.

AJB DOC'un yarışma kısmında "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Endüstri Günleri programı da yapılacak festivalde, paneller düzenlenecek.

Kaynak: AA

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