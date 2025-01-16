Saraybosna\'da Gazze için Kutlama

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Gazze'de ateşkesin sağlanması nedeniyle kutlama yapıldı.

Bosna Hersekliler oluşturdukları konvoyla başkent sokaklarında tur atarak ateşkes anlaşmasını kutladı.

Kutlamalara katılanlar Filistin ve Bosna Hersek bayrakları taşıdı.

Bosna Hersek Filistinliler Birliği Başkanı Majed Maarouf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, varılan ateşkesin Filistin'de uzun süredir devam eden şiddetin sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için önemli bir adım olduğunu söyledi.