Saraybosna\'da İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar, yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Saraybosna'da bulunan Başçarşı'daki sebil çeşmesi önünde toplanan Boşnaklar ve onlara destek veren şehirdeki turistler, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin bayraklarıyla Başçarşı'dan başlayarak Ferhadiye Caddesi istikametinde yürüyen göstericiler, "Soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük", "Netanyahu yargılanacaksın" ve "İsrail terörizmi durdurulsun" sloganları attı.

İsrail'in katlettiği bebekleri ve çocukları temsilen maketler taşıyan protestocular, İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" isimli gemidekilere de destek verdi.

Yürüyüş boyunca "Gerçeği yakamazsınız" yazılı büyük bir pankart taşıyan göstericiler, İsrail'e destek veren Amerika ve diğer ülkelere de tepki gösterdi.