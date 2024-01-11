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Saraybosna'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Saraybosna'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Gerçekleştirildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anmak için düzenlenen 'Akif'i Bilmek' programı gerçekleştirildi. Programda konuşan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Emre Gençtuğ, Ersoy'un ender şairlerden biri olduğunu ve eserlerinin milli şuurun beslendiği önemli kaynaklar arasında yer aldığını belirtti. Programda ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un sözleri ve yazdıklarının hala önemli olduğu vurgulandı.

Saraybosna\'da Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Programı Gerçekleştirildi
11.01.2024 - 16:27,  Güncelleme: 16:29
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anmak için "Akif'i Bilmek" programı gerçekleştirildi.

Konferans, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Saraybosna Üniversitesi ve Treca Gimnasia Lisesi işbirliğinde düzenlendi.

Üniversitenin Felsefe Fakültesi'nde yapılan konferansta konuşan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Emre Gençtuğ, Mehmet Akif Ersoy'un gördüklerini yoğun duygularla şiirlerine yansıtan ender şairlerden biri olduğunu söyledi.

Ersoy'un Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki yaşanan dramlara da kayıtsız kalmadığını dile getiren Gençtuğ, "Mehmet Akif, kurtuluş mücadelemize yalnızca eserleriyle katkıda bulunmamış, aynı zamanda bu dönemde Anadolu'da önemli görevler üstlenmiştir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Ersoy'un birlik, beraberlik, bağımsızlık ve vatan tutkusunu işlediği eserleri milli şuurun beslendiği önemli kaynaklar arasında yer almaya devam etmektedir." diye konuştu.

Gençtuğ, Mehmet Akif Ersoy'un eserlerini yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı bir vazife olarak gördüklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zengin Türk edebiyatımızın ve kültürümüzün Bosna Hersek'te layıkıyla tanıtılması için Büyükelçiliğimiz, eğitim ve kültür müşavirliklerimiz ile YEE, Maarif Vakfı gibi bağlı kuruluşlarımızla, üniversitelerle işbirliği halinde faaliyetlerimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Saraybosna Kantonu başta olmak üzere Bosna Hersek'teki okullarda Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda yerel kurumlarla işbirliğiyle son dönemde çok iyi bir noktaya ulaştık. Türkçeye olan ilginin artarak devam ettiğini görüyor ve bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Saraybosna Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü Başkanı Mirsad Turanovic, Mehmet Akif Ersoy'un söylediklerinin, yazdıklarının kendileri için hala önemli olduğunu söyledi.

"Tek dişi kalmış canavar" sözünün Batı için söylendiğini aktaran Turanovic, "Batı medeniyeti çıkarları söz konusu olduğunda canavar olur. Mehmet Akif bugün yaşasa ne söylerdi, yine aynı şeyleri haykırarak söylerdi. Batı medeniyeti aynı canavarlığı gösteriyor hala insanların katledilişine, soykırımına ses çıkarmıyor hatta destekliyor. Onun için Mehmet Akif'i hep anmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Saraybosna Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Ankay Kardaş, "Mehmet Akif Ersoy ve ideali Asım" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Programda Treca Gimnasia Lisesi öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden kesitler okudu ve Türkçe ilahiler seslendirdi.

Etkinliğe, Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, Saraybosna Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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