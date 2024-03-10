Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazan ayı, Sarı Tabya'dan atılan topla başladı.
Müslümanlar için 11 ayın sultanı olarak adlandırılan ramazanın gelişi, Saraybosna'daki Sarı Tabya'da atılan topla duyuruldu.
Çok sayıda ailenin katıldığı etkinlikte, yüzlerce çocuk ellerinde taşıdıkları balonları havaya bıraktı.
Osmanlı döneminden beri devam eden ramazan ayı adetlerinden top atma geleneği, başta Saraybosna olmak ülkenin diğer şehirlerinde de devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Saraybosna'da Ramazan Ayı Top Atma Geleneği - Son Dakika
Zuhal Olcay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür & Sanat Etkinlikleri kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için İBB'nin Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi'nde konser verdi. Konserde, Olcay şarkılarını yüzlerce kadın izleyiciyle birlikte söyledi ve kadınların değerini vurguladı.
Apple'ın iPhone satışlarındaki artış, Güney Kore'de Samsung'un liderliğini sarsarak Apple'ı dünya genelinde akıllı telefon satışlarında zirveye taşıdı. iPhone'un popülerliğinin artmasında teknolojik özelliklerinin gelişmesi, kullanıcı dostu arayüzü ve fiyatının düşmesi etkili oldu. Samsung'un pazar payını kaybetmesinde ise Android pazarındaki rekabetin artması, yenilik eksikliği ve monoton tasarım etkili oldu.
vivo, ürün kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcıyor. Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan vivo X Fold 3'ün özellikleri ve performansı hakkında bilgiler ortaya çıktı. vivo V2324HA adlı modelin Geekbench testinde görüntülendiği ve MediaTek Dimensity 9300+ işlemciye sahip olduğu belirlendi. 12 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek olan telefonun diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı.
Markalara soruyoruz serimizin ilk bölümünde, sosyal medyadan sorduğunuz ve merek ettiğiniz soruları ASUS Türkiye'den Özerk Ihlamur'a sorduk. Asus'un teknik PR pozisyonunda çalışan Ihlamur, Asus'un ürün ve iş faaliyetlerine dair çeşitli konuları ele aldı. Ayrıca, Asus'un telefon segmentine girişi ve Türkiye pazarındaki durumu hakkında bilgi verdi. Ihlamur, Asus'un ürün çeşitliliği ve iç yapılarına dair kişisel deneyimlerini paylaşarak işe alım sürecine ışık tuttu. Ayrıca, Asus'un tasarım kalitesi ve ürünlerin fiyatlandırması hakkında soruları yanıtladı.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik'in 11 belediyeden oluştuğunu ve sadece gece 00.00'dan sonra ulaşılamayan tek belediye merkez belediyesi olduğunu belirtti. Yaman, vatandaşların kendilerine 7/24 ulaşabileceğini ve mahallelerdeki sorunları bizzat görüşerek çözeceklerini söyledi. Ayrıca, gençlere ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlanacağını ve akıllı durakların sayısının artırılacağını da vurguladı. Yaman, su depolarının doluluk oranını kontrol ettiklerini ve alternatif su kaynakları üzerinde çalışacaklarını ifade etti.
Çorum'un Akkent bölgesinde M.B. ve M.C. tarafından darp edilen E.B., R.G. ve F.K., hastaneye ulaşmak için kaçtı. Ancak darpçılar, hastane bahçesine gelerek silahla havaya ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fatih'te düzenlenen halk buluşmasında konuştu. Perinçek, ramazanın insanların nefsini dizginleme ve bencillikten vazgeçme ayı olduğunu söyledi. Ayrıca, siyasetteki yalanlar ve vaatler konusunda da açıklamalarda bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?