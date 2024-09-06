Osmanlı İstimalet Siyaseti Kitabı Tanıtıldı

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Saraybosna Üniversitesi'nden Dr. Sedat Beslija'nın yazdığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkçeye çevrilen "Osmanlı İstimalet Siyaseti ve Bosna: 15. ve 16. Yüzyıl" isimli kitabın tanıtımı yapıldı.

Saraybosna Üniversitesi Rektörlüğü'nde yapılan tanıtım toplantısına YTB Başkanı Abdullah Eren, kitabın yazarı Dr. Sedat Beslija, akademisyenler, öğrenciler ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da "gönül alma siyaseti" olarak bilinen ve fethedilen bölgelerdeki halkların uyum içinde yaşayarak, hoşgörünün hakim kılınması için uygulanan ve "istimalet" olarak adlandırılan kavram Dr. Beslija tarafından anlatıldı.

YTB Başkanı Eren, programda yaptığı konuşmada, yurt dışındaki Türklerle ve akraba topluluklarla ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini, kardeş topluluklardan Bosna Hersek'in de kendileri için önemi olduğunu söyledi. Türkiye'nin 1000'den fazla Bosna Hersekli öğrenciye burslu okuma imkanı verdiğini aktaran Eren, şu an Türkiye'de 100'den fazla Bosna Hersekli öğrencinin de üniversite eğitimini sürdürdüğünü belirtti.

Balkanlar'daki öğrencilere yönelik birçok program yürüttüklerini dile getiren Eren, "Akademik çalışmalarımız var, konferanslar düzenliyoruz ve kitaplar basıyoruz." dedi.

Eren, dünyanın yaşadığı çok farklı sorunlar bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

" Gazze'de 11 aydır devam eden hadiseler, bize uluslararası sistemin tamamen çöktüğünü gösteriyor. Artık dünya üzerinde sürdürülebilir bir uluslararası hukuk sistemi olmadığı kanaati hepimizde yerleşiyor. Bugün karşılaştığımız sorunlar bugüne özgüdür. Bugün dünyada 8 milyar insan var. Tarihin hiçbir döneminde bu kadar insan yaşamadı. Tarihin bir döneminde bu coğrafyada kurulan bir huzur ve istikrar ortamı var. Bunu da görmek ve anlatmak tarihçiliğin görevi diye düşünüyorum. Osmanlı Devleti'nin bu coğrafyaya ilk geldiğinde yürütmüş olduğu siyaset bizlere anlatılacak."

"Türkçesi gönül alma siyaseti"

Dr. Sedat Beslija, yaptığı açıklamada, kitabın kendisinin akademik araştırmaları sonucu ortaya çıktığını belirterek, Boşnakça olan eserinin YTB tarafından Türkçe ve İngilizceye çevrildiğini kaydetti.

Beslija, kitabın yazılmasının kendisine onur ve şeref verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bosna'da yazılan, Boşnakça yazılan tarih kitapları çok sık Türkçeye, İngilizceye çevrilmiyor. O yüzden bu bize bir şeref verdi. Osmanlı tarihçileri başta rahmetli Halil İnalcık olmak üzere bu 'istimalet' kavramını ele almışlardı. Biz bu kavramı Balkanlar ve özellikle de Bosna özelinde araştırmaya, tarihi bağlama oturtmaya çalıştık. Osmanlı istimalet siyasetini anlamak ve anlatmak lazım. İstimalet, Arapça kökenli bir kelime. Çağdaş Türkçesi ise 'gönül alma siyaseti.' Osmanlı Devleti, meylettirme, cezbetme, kendi tarafına çekme gibi siyasi stratejileri 15, 16 ve 17. yüzyılda kullanmıştır."

Osmanlı Devleti'nin istimalet stratejisini diğer Balkan ülkelerinde de kullandığını aktaran Beslija, bu metotlarla Osmanlı'nın yüzyıllar boyunca Balkanlar'da kalıcı olduğunu belirtti.