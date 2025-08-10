Sarayburnu'nda Kaybolan Kişi için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Fatih Sarayburnu açıklarında denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Sarayburnu açıklarında dün denize yüzmeye giren kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, akıntıya kapılarak kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.
Akıntı nedeniyle arama alanları genişletilirken, Sahil Güvenlik dalgıçları da su altında çalışmalarını sürdürüyor.
