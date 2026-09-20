Saraydan okula dönüşen yapıda Beşiktaş Anadolu Lisesi 520 öğrenciye eğitim veriyor - Son Dakika
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Saraydan okula dönüşen yapıda Beşiktaş Anadolu Lisesi 520 öğrenciye eğitim veriyor

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Saraydan okula dönüşen yapıda Beşiktaş Anadolu Lisesi 520 öğrenciye eğitim veriyor
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Beşiktaş Anadolu Lisesi, İstanbul Boğazı kıyısında Çırağan Sarayı'na ek olarak 1871'de inşa edilen tarihi yapıda eğitim veriyor. 1924'te milli eğitim sistemine dahil edilen yapıdaki okul, bugün 520 öğrenci ve 45 öğretmenle TÜBİTAK projelerinde öne çıkıyor.

HAMDİ DİNDİREK/GÖKÇE KARAKÖSE - İstanbul Boğazı'nın kıyısında yer alan Beşiktaş Anadolu Lisesi, Çırağan Sarayı'nın uzantısı olarak inşa edilen 155 yıllık tarihi yapıda eğitim vermeyi sürdürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosya haberinin bu bölümünde, 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden olan tarihi yapının, saraydan okula dönüşen yolculuğu, geçirdiği eğitim dönüşümleri ve bugünkü çalışmaları ele alındı.

Boğaz'daki eşsiz konumuyla bilinen tarihi yapı, 1871 yılında Sultan Abdülaziz döneminde Sarkis Balyan tarafından saraya ek olarak inşa edildi.

Önceleri sarayın bir parçası olarak kullanılan yapı, Osmanlı döneminin önemli tanıklıklarından biri oldu. Sultan Abdülaziz, 1876 yılında tahttan indirilmeden önce, Dolmabahçe Sarayı'ndan nakledildiği dönemde kısa süreliğine burada kaldı.

Cumhuriyet döneminde ise tarihi yapı farklı bir kimliğe kavuşturularak eğitim hayatına dahil edildi. Milli eğitim sistemine 1924'te dahil edilen yapı, bugüne kadar çeşitli dönüşümler geçirdi.

Şimdiki ismiyle Beşiktaş Anadolu Lisesi, Akaretler'deki eski Anafartalar Ortaokulu binasında 1937-1938 eğitim öğretim yılında ortaokul olarak açıldı. 1940-1941 eğitim öğretim yılında bugünkü binasına taşınan kurum, "Beşiktaş 2. Kız Ortaokulu" adıyla faaliyet göstermeye başladı.

Daha sonraki yıllarda erkek öğrencileriyle birlikte karma eğitime geçen okul, 1959-1960 yılında "Beşiktaş Kız Lisesi" adını aldı.

Kurum, 1993-1994 eğitim öğretim yılından itibaren yeniden karma lise olarak eğitim vermeye başlayarak "Beşiktaş Lisesi" adıyla yoluna devam etti.

Şimdiki statüsüne 2006'da kavuşan okul, Beşiktaş Anadolu Lisesi adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bugün 520 öğrenci ve 45 öğretmenle eğitim faaliyetlerine devam eden lise, akademik çalışmalarının yanı sıra TÜBİTAK projeleri, bilim olimpiyatları ve farklı alanlardaki çalışmalarıyla öne çıkıyor.

"Öğrencilerimiz genel olarak çok başarılı"

Beşiktaş Anadolu Lisesi Müdürü Ziya Uluçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun tarihi yapısının ve bulunduğu konumun kendilerine önemli bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

Uluçay, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci aldıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz genel olarak çok başarılı. Tıp fakültesi, moleküler biyoloji, mühendislikler gibi alanlarda Türkiye derecesi yapıyorlar." dedi.

Sorumluluklarının çok büyük olduğuna dikkati çeken Uluçay, şunları kaydetti:

"Lokasyonu herkesi davet edeceğimiz, dünyanın sayılı yerlerinden biri. Türkiye'nin geleceğini şekillendiren bir yapıya ev sahipliği yaptığımız için bu bizde büyük bir sorumluluk duygusu oluşturuyor. Öğretmenlerimizle, Bakanlığımızla, paydaşlarımızla, ailelerimizle elimizden gelenin en iyisini yapmaya, buradaki öğrencileri dünyaya hazırlamayı hedefliyoruz."???????

Kaynak: AA
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