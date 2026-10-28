Sarı Yelekliler'in 17-18 Ekim eylemlerinde maliyet 1,1 milyar avroya ulaşabilir - Son Dakika
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Sarı Yelekliler'in 17-18 Ekim eylemlerinde maliyet 1,1 milyar avroya ulaşabilir

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IFRAP, Sarı Yelekliler'in 17-18 Ekim eylemlerindeki hasarın maliyetini yaklaşık 1,1 milyar avro tahmin etti. Maliyetin büyük kısmını iş yerleri ve Limoges'te ateşe verilen belediye binasındaki zararlar oluştururken, eylemlerde 2 bin 500'den fazla iş yeri zarar gördü.

Fransa'da 17-18 Ekim'de şiddet ve yağma olaylarına sahne olan Sarı Yelekliler'in eylemlerinde oluşan hasarın maliyetinin 1 milyar avroyu aşabileceği belirtildi.

Fransız düşünce kuruluşu Kamu Yönetimleri ve Politikaları Araştırma Vakfı (IFRAP), Sarı Yelekliler'in 17-18 Ekim'deki eylemlerinde yaşanan şiddet ve yağma olayları kapsamındaki hasarın maliyetini hesapladı.

Vakfın internet sitesinde yer alan verilere göre, söz konusu eylemlerin maliyetinin yaklaşık 1,1 milyar avro olduğu tahmin ediliyor.

Bu maliyetin büyük bir kısmını iş yerlerine yönelik hasarlar oluştururken, Limoges kentinde ateşe verilen belediye binası gibi kamu mallarına yönelik zararlar da bu meblağa dahil edildi.

Bunun yaklaşık 910 milyon avrosunu söz konusu olaylar kapsamında oluşan maddi hasar, 190 milyon avrosunu ise iş faaliyetlerinin durması veya azalması sonucunda ortaya çıkan kazanç kayıpları oluşturuyor.

Sigorta şirketleri 17-18 Ekim'deki eylemler kapsamında oluşan maliyetin, 2023'te polis kurşunuyla hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç Nahel Merzouk'un ölümünün ardından 11 gece boyunca devam eden toplumsal olayların maliyetini geçeceğini tahmin ediyor.

Şirketlerin bu maliyetin yaklaşık 800 milyon avrosunu ödemesi beklenirken, geriye kalan yaklaşık 300 milyon avronun yerel yönetimler, esnaf ve vatandaşlar tarafından karşılanması öngörülüyor.

Sarı Yelekliler, hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de Fransa genelinde sokağa inerken, 18 Ekim ve 24 Ekim'de de eylemler devam etmişti.

Fransa'da söz konusu eylemler kapsamında 2 bin 500'den fazla iş yeri zarar görmüştü.

Özellikle 17 Ekim'deki olaylarda 1161 mağaza, yağma ve kundaklama nedeniyle ağır hasar almıştı.

Kaynak: AA
LimogesEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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