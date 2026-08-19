Sarıbal\'dan Gazi Ailelerine Destek

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, hak arayan gazilerin sabaha karşı polis tarafından Güvenpark'tan çıkarılmasına ilişkin, "Özlük hakları için mücadele eden er şehit ve gazi ailelerine hakları verilmeli" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Özlük hakları için mücadele eden er şehit ve gazi ailelerine hakları verilmeli. Ankara Güvenpark'ta haftalardır oturma eyleminde olan er şehit ve gazi ailelerine sabaha karşı düzenlenen operasyon kabul edilemez. Huzur ve refah içerisinde yaşamak her yurttaşımız gibi er şehit ve gazi ailelerinin de hakkıdır."