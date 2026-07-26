Sarıçam İbrelerinden 'Pinene' Yağı Üretimi - Son Dakika
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Sarıçam İbrelerinden 'Pinene' Yağı Üretimi

Sarıçam İbrelerinden \'Pinene\' Yağı Üretimi
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Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, sarıçamın ibrelerinden 'pinene' yağı üretimi için çalışma başlattı.

ERZURUM Orman Bölge Müdürlüğü, sarıçam ibrelerinden elde edilen uçucu 'pinene' yağının üretimi için çalışma başlattı. Aromaterapi, diş macunu ve bazı ilaçların hammaddelerinde kullanılan yağla ilgili Erzurum'un Şenkaya ile Kars'ın Sarıkamış ilçelerindeki sarıçam ormanlarından her ay örnekler alınıyor. Erzurum Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Finlandiya'dan ithal edilen yağın, milli ve yerli üretimi için çalıştıklarını söyledi.

Doğu'da yaygın olan bulunan sarıçamın iğne ve dallarında bulunan ve 'pinene' ismi verilen uçucu yağın üretimi çalışma başlatıldı. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma kapsamında ilk olarak Erzurum'un Şenkaya ile Kars'ın Sarıkamış ilçelerindeki ormanlardan örnekler alındı. Laboratuvar ortamında buharlaştırma ve yoğunlaştırma yapılarak 'pinene' yağı elde edildi. İlgili kuruluşlara gönderilerek kalite tahlilleri de yapılan yağdan çok iyi sonuçlar alan Erzurum Bölge Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi'yle ortak bir proje için hazırlıklara başladı.

'HER AY ÖRNEKLER ALIYORUZ'

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, "Sarıçamın ibresinden elde edilen pinene yağı denen bir uçucu yağ var. Bunu bölgemizden üretebilmek için Şenkaya ve Sarıkamış'taki ormanlık alanlardan örnekler aldık. Distilasyon ünitelerinde, bunların yağlarını çıkarttık. Sonra kaliteleri nasıl diye ilgili kuruluşlara göndererek bunların tahlillerini yaptırdık. Çok iyi sonuçlar aldık. Toplanma zamanı çok önemli olduğu için Atatürk Üniversitesi ile bir proje yapmak üzereyiz. Laboratuvar koşullarında hangi ay bu ibrelerdeki yağ oranı daha yüksekse, o ayı tam belirlemek üzere her ay örnekler alıp, laboratuvarlar koşullarında bunların yağlarını çıkarıyoruz. Bunlar neticelendikten sonra biz ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri) kapsamında gerekirse vatandaşımıza hibe ve kredi yoluyla bir distilasyon ünitesi kazandırıp, daha sonra bu sarıçamın ibrelerinden elde ettiğimiz uçucu yağı da çıkararak piyasaya arz etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'FİNLANDİYA'DA İTHAL ETTİĞİMİZİ ÖĞRENDİK'

Sarıçam uçucu yağının aromaterapi, gıda sanayi, diş macunu üretimi ve bazı ilaçların hammaddesi olarak kullanıldığını ifade eden Karakurt, "Yaptığımız araştırmada sarıçamdan elde edilen bu uçucu yağı, Finlandiya'dan ithal ettiğimizi öğrendik. Projemiz bittiğinde milli bir proje olacağını değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımıza, köylülerimize katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Orman bakımı sırasında kesilen ağaçların ibrelerini değerlendirerek, aynı üründen iki katma değer elde etmeyi planlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Erzurum, Sarıçam, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıçam İbrelerinden 'Pinene' Yağı Üretimi - Son Dakika

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