Sarıgöl'de Erik Ağaçları İkinci Kez Çiçek Açtı

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Manisa'da erik ağacı çiçek açtı

Tüm yurtta soğuk hava etkili olurken, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde erik ağacının ikinci kez çiçek açması üreticileri tedirgin etti

MANİSA - Tüm yurtta soğuk hava etkili olurken, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bahar aylarında çiçek açıp meyve veren erik ağacının ikinci kez çiçek açması üreticileri tedirgin etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi'nde Emin Çepel'e ait üzüm bağının kenarındaki erik ağacı ikinci kez çiçek açtı. Yurdun büyük bir kesiminde hayatı olumsuz etkileyen soğuk havanın Manisa'nın Sarıgöl ilçesine uğramaması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu erik ağacı ikinci kez çiçek açmaya başladı.

Havaların ılıman geçmesini fırsat bilen üretici Emin Çepel'e ait üzüm bağında direk dikme çalışması yapıldığı sırada işçilerden Bahri Çınar tarafından fark edilen çiçek açan erik ağacı çiftçileri tedirgin etti.

Üzüm işçisi Bahri Çınar "Bugün 27 Kasım 2024 yeni mahsulümüz hayırlı uğurlu olsun. Allah yedirmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Geceleri ve sabahın ilk saatlerinin soğuk geçtiği, gündüzleri ise ılıman bir havanın etkili olduğu Sarıgöl'de erken çiçek açan erik ağacı birçok çiftçiyi de tedirgin etti.