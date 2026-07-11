Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Günaydamları Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Sarıgöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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