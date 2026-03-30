Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kızılçukur Mahallesi'nde, Ümmü Karınca'nın kullandığı 45 ZS 742 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak üzüm bağına devrildi.
Yaralanan sürücü kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Sarıgöl'de otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
