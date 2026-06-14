Sarıgöl Suya Doydu - Son Dakika
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Sarıgöl Suya Doydu

Sarıgöl Suya Doydu
14.06.2026 11:27
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Erciyes eteklerindeki Sarıgöl, yağışlarla doldu; kuraklıktan kurtulup canlılık kazandı.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'in eteklerinde bulunan Sarıgöl, kar sularıyla tamamen doldu.

Hacılar ve İncesu ilçeleri sınırında bulunan, geçen yıl suların çekilmesiyle tamamen kuruyan ve görüntüsüyle adeta çölü andıran göl, tekrar eski canlılığına kavuştu.

Erciyes Dağı'nın eriyen karı ve yağmur sularıyla beslenen, bölgedeki koyun sürüleri başta olmak üzere yaban hayvanlarının da faydalandığı yaklaşık 15 hektarlık alanı kaplayan göl, bu yıl yağışların bol olması dolayısıyla tamamen doldu.

"Sarıgöl, bu sene son 30 yılın en fazla yağışını aldı"

İncesu ilçesine bağlı kırsal Kızılören Mahallesi'nin sakinlerinden Muhammed Koçak, AA muhabirine, Erciyes'in eteklerinde doğa harikası Sarıgöl'ün hem yaban hem de ilçe sakinleri için önemli bir su kaynağı olduğunu söyledi.

Koçak, uzun yıllar kuraklıktan etkilenen gölün bu sene suya doyduğunu ifade etti.

Gölün kuraklıktan kurtulduğunu belirten Koçak, "Sarıgöl, bu sene son 30 yılın en fazla yağışını aldı. Dağda karın erimesiyle sular Sarıgöl'e akıyor. Geçilen yollar bile suyun altında kaldı." dedi.

Gölün doğal bir yaşam alanı olduğunu vurgulayan Koçak, "Sarıgöl, yılkı atlarının, kurdun, kuşun beslendiği bir alan. Özellikle bölgemizde koyunlar, atlar, keklikler bu sene huzurlu. Yani suyumuz var, sudan yana sorunumuz yok. O kadar kar yağdı ki Sarıgöl'e giden yollar şu an karla kaplı. Bu yollarda 4-5 metre aralığında kar var." diye konuştu.

Koçak, göle giden yolların kar ve yağışlar nedeniyle yıprandığını ve yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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