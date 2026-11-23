(ANKARA) - Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında düzenlenen fezlekeye ilişkin medyada yer alan iddia ve suçlamalara tepki gösterdi. Bugüne kadar 11 kez yazılı açıklama yaptığını belirten Sarıgül, "Hakkımda fezleke düzenlenmesi suçlu olduğum anlamına gelmez. Bunu bile bile beni şimdiden suçlu ilan edenler, hüküm verip cezamı kesenler birer haysiyet celladıdır" ifadesini kullandı. TBMM'de işlem yapılmasını bekleyen 1096 fezleke bulunduğunu hatırlatan Sarıgül, hukuki süreç içerisinde savunma hakkını kullanacağını bildirdi.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında düzenlenen fezlekeye ilişkin medyada yer alan iddia ve suçlamalar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarıgül, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hakkımda düzenlenen fezleke ile ilgili olarak bugün medyada çıkan iddia ve suçlamalar nedeniyle bugüne kadar 11 kez yazılı açıklama yaptım. Soruşturmanın başladığı anda başlayan linç kampanyası nedeniyle ne yazık ki sesimi duyuramadım. Buradan bir kez daha sağduyu, vicdan, izan ve insaf sahiplerine sesleniyorum: Hakkımda başlayan bir soruşturmaya istinaden düzenlenen fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. Hakkımda fezleke düzenlenmesi suçlu olduğum anlamına gelmez. Bunu bile bile beni şimdiden suçlu ilan edenler, hüküm verip cezamı kesenler birer haysiyet celladıdır.

TBMM'de işlem yapılmasını bekleyen 1096 fezleke vardır. Bu TBMM'de 1096 suç veya suçlu dosyası bekliyor demek değildir. Hakkımda düzenlenen fezlekeyle ilgili hukuki süreç Anayasamızda ve TBMM İç Tüzüğünce belirlenmiştir. Bu hukuki süreç içerisinde savunma hakkımı kullanacağım. Bu iddia ve suçlamalara ilişkin cevaplarımı yetkili kişi ve kurumlara vereceğim. Türkiye böyle bir süreci ilk kez yaşamıyor. Kimse telaşlanmasın. Hakkımdaki itham ve iddiaların hepsinin cevabı var, kendimi adalete teslim ettim, adaletle teskin olacağım."