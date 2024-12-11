Sarıgül: Hızlı Tren Ne Zaman Erzincan'a Gelecek?

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Söz verileli 15 yıl olan hızlı tren can Erzincan'a ne zaman gelecek?" dedi.

Sarıgül, Meclis'teki basın toplantısında, Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinin önem ve anlamını yitirdiğini savundu.

Hükümet tarafından hazırlanan 2025 yılı bütçesinden vatandaşa düşenin "sabır" olduğunu öne süren Sarıgül, "Bu millet kaç bütçe daha sabredecek? Milletimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Bugün Genel Kurulda Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin ele alındığını belirten Sarıgül, söz konusu bakanlıkların Erzincan'a yönelik yatırımlarına ilişkin taleplerini iletti.

"Söz verileli 15 yıl olan hızlı tren can Erzincan'a ne zaman gelecek?" diye soran Sarıgül, "benim sevdam" diye nitelendirdiği Erzincan için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.