Sarıgül'ün koruması, 1 milyar avroluk fon vaadi soruşturmasında gözaltına alındı

İSTANBUL'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül'ün yakın koruması Ömer D. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığını, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül'ün yakın koruması Ömer D. gözaltına alındı. Ömer D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.