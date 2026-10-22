Sarıgül'ün koruması, 1 milyar avroluk fon vaadi soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
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Sarıgül'ün koruması, 1 milyar avroluk fon vaadi soruşturmasında gözaltına alındı

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Tutuklanan Emir Sarıgül'ün yakın koruması Ömer D., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada 80 milyon avroluk sözleşme ve 100 milyon avroluk havale ile 1 milyar avroluk fonun yurt dışına çıkarılması vaadi iddia edildi.

İSTANBUL'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül'ün yakın koruması Ömer D. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığını, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül'ün yakın koruması Ömer D. gözaltına alındı. Ömer D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıEmir SarıgülTutuklama3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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