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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında Bodrum'da anma yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında Bodrum'da anma yürüyüşü düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte öğrenciler Türk bayrağını taşıdı ve İstiklal Marşı okundu. Programda şehitler için dua edildi ve çorba ve lokma ikramı yapıldı.

Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılında Bodrum\'da anma yürüyüşü düzenlendi
12.01.2024 - 12:02,
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçede Bodrum Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, Neyzen Tevfik Caddesi ile Bodrum Belediye Meydanı güzergahında yapıldı.

"Bu toprakta izin var" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler, yaklaşık 120 metrelik Türk bayrağını taşıdı.

Hediye edilen ay yıldızlı atkılar ve Türk bayraklarıyla yürüyen katılımcılar, Bodrum Belediye Meydanı'nda saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkan Vekili Kemal Özsarsılmaz, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, gaziler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı programda İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı eşliğinde şehitler için dua edildi.

Program, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk'un günün anlam ve önemini belirten konuşması, öğrencilerin şiir okuması ardından da çorba ve lokma ikramının yapılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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