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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı Sarıkamış şehitleri anıldı

KARS - Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüşün ardından Ay-yıldız Tören Alanındaki programa geçildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Eski Bakanlardan Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile davetli ve vatandaşların katıldığı anma programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 'nın okunması ile başladı.

Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra bir subay tarafından Sarıkamış Hareketi'nin anlam ve önemi üzerine sunum yapıldı. Daha sonra Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak birer konuşma yaptı.

Muharip uçakların ve Jandarma Çelik Kanatların tören alanı üzerindeki gösterileriyle program tamamlandı.