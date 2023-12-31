 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Ziyaretçiler güneşli havada kayak ve snowboard yaparken, kar kalınlığı 56 santimetre olarak ölçüldü. Merkezde 5 telesiyej ve 9 farklı uzunlukta 30 kilometrelik pist bulunuyor. Kayak severler, kristal kar ve sarıçam ormanları arasında keyifli vakit geçiriyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi\'nde Hafta Sonu Yoğunluğu
31.12.2023 - 11:45,
Abone Ol

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karı ile bilinen kayak merkezine gelen ziyaretçiler, güneşli havada kayak ve snowboard yaptı.

Kar kalınlığının 56 santimetre ölçüldüğü merkezde, hafta sonu doluluk oranı yükseldi.

5 telesiyej ve toplam 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 9 pistin bulunduğu merkezde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine, güzel bir havada, güzel pistlere kayakseverlerin akın ettiğini söyledi.

Son kar yağışının ardından ideal bir kayak ortamı oluştuğunu belirten Sönmez, "Hafta sonu yoğunluğu yaşıyoruz. Kristal kar, sarıçam ormanları içinde misafirlerimiz iyi vakit geçirmekte. Kayak severleri bu güzelliğin tadını çıkarmaya davet ediyorum." dedi.

Kayak eğitmeni Kadir Çağır ise yeni yıla girerken büyük yoğunluk yaşandığını ifade ederek, "Muhteşem bir kayak keyfi yaşıyoruz. Kar kalitemiz çok iyi, konaklamalarımız üst seviyede." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kayak Merkezi, Türkiye, Sarıçam, Kars, Hava Durumu, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu - Son Dakika


12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:56
Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan 'fantezi' savunması Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Son Dakika
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 13:06:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement