Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 154 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 154 Santimetreye Ulaştı

Sarıkamış Kayak Merkezi\'nde Kar Kalınlığı 154 Santimetreye Ulaştı

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde devam eden kar yağışları sonucunda pistlerde kar kalınlığı 154 santimetreye ulaştı. Yoğun kar nedeniyle merkeze olan talep artarken, otel işletmecileri memnuniyetlerini dile getirdi. Turistler ise doğanın güzelliği ve kaliteli karla keyifli bir kayak deneyimi yaşadıklarını belirtti.

16.02.2024 14:09  Güncelleme: 14:13
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Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında yer alan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle pistlerde kar kalınlığının 154 santimetreye ulaştığı Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turizmcilerin yüzü gülüyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan merkeze gelen misafirler, kayak ve snowboard kaydı.

Yoğun kar nedeniyle kayak merkezine talebin artması, bölgedeki otel işletmecilerini mutlu etti.

Sarıkamış Turizm Derneği Başkanı Serkant Aykul, AA muhabirine, son iki gündür yağan karla birlikte Sarıkamış'ta canlılık oluştuğunu söyledi.

Aykul, pistlerde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Otellerde yüzde 100'e yakın rezervasyon var. Bu hafta sonundan itibaren misafirlerimiz yoğunlukta. Hatta şubat ayı içinde gelen misafirlerimizin mart ayı rezervasyonlarını almaya başladık. Çünkü inanılmaz güzel kaliteli karla birlikte insanlar mart ayında da kayağa devam etmek istiyorlar. Mart'ın 15'ine kadar rezervasyonlarımızı aldık. Otellerimiz neredeyse mart ayında dolu. Sarıçam ormanları içerisinde, kristal kar üzerinde bütün misafirlerimizi kayağa bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan kayak yapmaya gelen Mehmet Güvendi de Sarıkamış'ı çok beğendiklerini ifade ederek, "Doğa harika, zevkle kayıyoruz. Bugün yeni kar yağdı, daha da güzel oldu." dedi.

Kayak Eğitmeni Murat Cümşit ise yağışların sezonu uzattığını ve bu nedenle merkeze talebin de arttığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 154 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 154 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
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