Sarıkamış, Kışın Karla, Yazın Çiçeklerle Beyaza Bürünüyor - Son Dakika
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Sarıkamış, Kışın Karla, Yazın Çiçeklerle Beyaza Bürünüyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, kış mevsiminde karla, yaz mevsiminde ise çiçeklerle beyaza bürünerek ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Sarıkamış, uzun ve zorlu bir kış mevsimine sahip olmasına rağmen, meralar ve çayırlık alanlar beyaz çiçeklerle süslenerek adeta bir doğa harikası haline geliyor. Kayak merkezi bölgesinde açan çiçekler ve kelebeklerin oluşturduğu güzel görüntüler, vatandaşların da ilgisini çekiyor. Sarıkamış'ın her mevsimde farklı bir güzelliği olduğunu belirten vatandaşlar, buranın doğası, ormanı, kuşları ve çiçekleriyle mükemmel bir yer olduğunu ifade ediyor.

07.07.2024 10:31
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Kars'ın Sarıkamış ilçesi kışın karla, yaz mevsiminde de çiçeklerle beyaza bürünerek ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında yer alan kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği kentte, meralar çayırlık alanlar "kır melikesi" adıyla bilinen beyaz çiçeklerle bezendi.

Kayak merkezi bölgesi, Hançerli düzünde açan çiçekler, kelebeklerin oluşturduğu güzel görüntüler vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Vatandaşlardan Tekin Altun AA muhabirine, Sarıkamış'ın her mevsim farklı güzelliği olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ın dünyanın en güzel yerlerinden bir olduğunu ifade eden Altun, "Kışın karlar diyarı bembeyaz turizm cenneti, yazında gördüğünüz gibi çiçeklerle doğa olarak güzel. Şu anda batıda farklı bir dünya var ama burada ayrı bir dünya güzelliği var. Çiçekleri, doğası, ormanı, kuşuyla her şeyiyle mükemmel bir yer." dedi.

Bu arada kelebeklerin, kuşların güzelleştirdiği sulak alanlarda leylekler de yiyecek aradı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış, Kışın Karla, Yazın Çiçeklerle Beyaza Bürünüyor - Son Dakika

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