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Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda Sarıkamış Ekspresi İlçeye Ulaştı - Son Dakika
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Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda Sarıkamış Ekspresi İlçeye Ulaştı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlediği 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı' etkinlikleri kapsamında Ankara Tren Garı'ndan dün saat 10.45'te hareket eden Sarıkamış Ekspresi, 27 saatlik yolculuğun ardından saat 12.45'te ilçeye ulaştı.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı\'nda Sarıkamış Ekspresi İlçeye Ulaştı
06.01.2024 - 14:27,
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GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlediği 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı' etkinlikleri kapsamında Ankara Tren Garı'ndan dün saat 10.45'te hareket eden Sarıkamış Ekspresi, 27 saatlik yolculuğun ardından saat 12.45'te ilçeye ulaştı. Treni hareket diskiyle durduran Bakan Bak, "Amacımız, gençlerimize, şehitlerin bu topraklar için yaptığı fedakarlığı anımsatmak, anlatmak. Bu coğrafyanın ne kadar zor şartlarda, büyük mücadelelerle korunduğunu göstermek" dedi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü ilçede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve protokol üyeleri, Sarıkamış Ekspresi'ni bayraklarla karşıladı. Ankara'dan 1265 kilometre yol katederek 200 yolcusu ile ilçeye gelen treni hareket diskiyle durduran Bakan Bak, 'hoş geldiniz' dedi. İstasyonda gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Bak, "Tren gençlerimizi Ankara'dan buraya getirdi. Trenle o süreç içerisinde yaklaşık 27 saat seyahat ettiler. Trenle gelen gençlerimiz, yolculukları boyunca Anadolu'muzun değerli şehirlerindeki güzelliklerini gördüler. Bugün Sarıkamış'tayız. Sarıkamış tabi bizim tarihimizde Allahuekber Dağları'nda kaybettiğimiz, bu vatanı korumak için canını feda eden şehitlerimiz için çok çok önemli bir yer. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerimizi her yıl onlarla bu topraklar için toprağa düşmüş, beyaz örtüler giymiş şehitlerimizi anmak için geliyoruz. Şehitlerimiz bizler için çok çok önemli. Bizim amacımız, ülkemizin geleceği olan gençlerimize, şehitlerin bu topraklar için yaptığı fedakarlığı, ortaya koydukları mücadeleyi anımsatmak, anlatmak. Bu coğrafyanın ne kadar zor şartlarda büyük mücadelelerle beraber korunduğunu ifade etmek, göstermek" diye konuştu.

'BİZİ GÜÇLÜ TUTAN, BİRBİRİMİZE BAĞLAYAN BU TOPRAKLARIN DEĞERLERİDİR'

Gençlere bu toprakların değerini anlatmayı amaçladıklarını dile getiren Bakan Bak, "Malumunuz ülkemiz bu coğrafyada hem bir yandan terör örgütleriyle mücadele ediyor, bir yandan da stratejik ve jeopolitik olarak bölgede güçlü bir devlet olma yolunda ilerliyor. Savunma sanayine yapılan yatırımlarımız, askeri güç olarak ortaya koyduğumuz iyi bir performansımız var. Gençlerimize bu toprakların değerlerini, özelliklerini, güzelliklerini, Sarıkamış'ın karını, kışını, zor şartları da olsa, ortamı göstermeyi amaçlıyoruz. Her yıl geliyoruz. Yine bu yıl da şehitlerimizi anmak için buradayız. Yüreklerimiz burada, yarın hep beraber yürüyeceğiz. Bu vatandaki en önemli şey, 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez', 'Bayrak İnmez, Ezan, Dinmez' bunlar bizim şiarlarımız. Bizi güçlü tutan, bizi birbirimize bağlayan bu toprakların değerleridir" dedi.

Kaynak: DHA
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