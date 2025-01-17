Sarıkamış'ta 7.529 Öğrenci Karnelerini Aldı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7 bin 529 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Köpşen, Yukarı Sarıkamış ve 29 Eylül ilkokularında karne dağıtım törenine katıldı.

Kaymakam Aslantatar, öğrencilere yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Aslantatar, "Notlarınız ne olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak iyi bir tatil geçirin. Tatilinizi bir boşluk olarak değil aksine eksiklerinizi tamamlayacağınız, kitap okuyacağınız, faydalı bilgiler edineceğiniz bir zaman dilimi olarak değerlendirmelisiniz." diye konuştu.

Velilere, çocukları sadece dönem veya yılsonunda aldıkları notlarla değerlendirmemelerini isteyen Aslantatar, şunları kaydetti:

"Kıymetli veliler, bazı öğrencilerimizin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Ancak bu, çocuklarımızın sistemli ve düzenli çalışmalarıyla her zaman telafi edilebilecekleri bir durumdur. Önemli olan güzel ahlaklı, ülkesine, milletine hayırlı bireyler yetiştirmektir."

Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu'nda da karne dağıtan Kaymakam Aslantatar'ın kızı Nazenin Aslantatar, babasını elinden karne almanın sevincini yaşadı.