Sarıkamış'ta 7.529 Öğrenci Karnelerini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sarıkamış'ta 7.529 Öğrenci Karnelerini Aldı

Sarıkamış'ta 7.529 öğrenci karneleriyle yarıyıl tatiline girdi. Kaymakam, tatili verimli değerlendirmelerini önerdi.

17.01.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7 bin 529 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Köpşen, Yukarı Sarıkamış ve 29 Eylül ilkokularında karne dağıtım törenine katıldı.

Kaymakam Aslantatar, öğrencilere yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Aslantatar, "Notlarınız ne olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak iyi bir tatil geçirin. Tatilinizi bir boşluk olarak değil aksine eksiklerinizi tamamlayacağınız, kitap okuyacağınız, faydalı bilgiler edineceğiniz bir zaman dilimi olarak değerlendirmelisiniz." diye konuştu.

Velilere, çocukları sadece dönem veya yılsonunda aldıkları notlarla değerlendirmemelerini isteyen Aslantatar, şunları kaydetti:

"Kıymetli veliler, bazı öğrencilerimizin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Ancak bu, çocuklarımızın sistemli ve düzenli çalışmalarıyla her zaman telafi edilebilecekleri bir durumdur. Önemli olan güzel ahlaklı, ülkesine, milletine hayırlı bireyler yetiştirmektir."

Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu'nda da karne dağıtan Kaymakam Aslantatar'ın kızı Nazenin Aslantatar, babasını elinden karne almanın sevincini yaşadı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sarıkamış, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tatil, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta 7.529 Öğrenci Karnelerini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 00:46:28. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta 7.529 Öğrenci Karnelerini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.