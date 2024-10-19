Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı.
İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran kar çevreyi beyaza bürüdü. Ağaçlar, bitkiler arabaların üzeri karla kaplandı, bazı vatandaşlar da kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
İsli mağara bölgesinde ise hayvan otlatan besiciler, aşırı kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ilçeye geri getirmek zorunda kaldı.
Çobanlardan Şeref Yıldız AA muhabirine, kar yağışının birden başladığını belirterek, "Arazideydik kar yağınca mecburen keçilerimizi ilçeye getirdik." dedi.
Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise millet bahçesinde kar topu oynamanın keyfini çıkardı.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta Ani Kar Yağışı Besicileri Zora Soktu - Son Dakika
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