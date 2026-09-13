Sarıkamış'ta bozayı ve tilki millet bahçesinde yiyecek aradı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan bozayı ile tilki millet bahçesinde görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden 2 bin 150 rakımlı ilçedeki İnönü Mahallesi'nde bulunan Harun Hayali Millet Bahçesi'ne zaman zaman yaban hayvanları misafir oluyor.

Etrafı ormanla çevrili millet bahçesine gelen davetsiz misafirler yiyecek arayarak daha sonra ormanlık alana dönüyor.

Yavrulu bir bozayı ile tilkinin bahçede gezinerek yiyecek aramaları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.