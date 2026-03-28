Sarıkamış'ta Çöken Ahırda Hayvan Kurtarma Operasyonu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar nedeniyle çöken ahırdaki büyükbaş hayvanlardan 23'ü kurtarıldı, 2'si telef oldu.

İlçeye bağlı Bozat köyünde Murat Cihangir'e ait ahırın tavanı kar yağışı sonrasında çöktü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, İl Özel İdaresi, AFAD ekibi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla ahır için bulunan büyükbaş hayvanlardan 23'ü kurtarıldı, 2'si ise telef oldu.

İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle ahır içinde temizlik çalışmaları başlatıldı.