Sarıkamış'ta dondurucu soğuk göletleri dondurdu, sıcaklık sıfırın altında 4'e indi

Sarıkamış'ta dondurucu soğuk göletleri dondurdu, sıcaklık sıfırın altında 4'e indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıkamış'ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düşmesiyle bitkiler kırağıyla kaplandı ve araçların camları buz tuttu. İlçede vatandaşlar araçlarını branda ve battaniyeyle korumaya çalışırken çatılarda buz sarkıtları oluştu, Hançerli Düzü'ndeki göletler dondu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk ve kırağı etkili oldu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü ilçede, sabah saatlerinde bitkiler kırağıyla kaplanırken araçların camları buz tuttu.
Bazı vatandaşların araçlarını branda ve battaniyeyle sararak soğuktan korumaya çalıştığı Sarıkamış'ta bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Dondurucu soğukların etkisiyle Hançerli Düzü'ndeki göletler dondu, bir karganın da gagasıyla göletin buzunu kırmaya çalışması dikkati çekti.
Harun Hayali Millet Bahçesi'nde ise kızıl sincabın ağaçlarda gezmesi ve kozalak kemirmesi görüntülendi.
Kaynak: AA
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