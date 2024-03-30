Sarıkamış'ta İlkbaharla Doğa Canlandı: Yabani Kuşlar Gözlemlendi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta İlkbaharla Doğa Canlandı: Yabani Kuşlar Gözlemlendi

Sarıkamış\'ta İlkbaharla Doğa Canlandı: Yabani Kuşlar Gözlemlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların kısmen erimeye başlamasıyla doğa da çeşitli kuş türleriyle canlandı. Sarıçam ormanlarında görülen kara akbaba, kerkenez, angut ve kızıl şahin gibi yabani kuşlar, 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi ve Acısu mevkisinde avlanıp beslendi.

30.03.2024 16:29  Güncelleme: 16:32
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların kısmen erimeye başlamasıyla doğa da çeşitli kuş türleriyle canlandı.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Sarıkamış'ın bazı bölgelerinde, uzun geçen kışın ardından gelen ilkbaharla doğa ve yaban hayatı canlandı.

Son günlerde havaların ısınıp ilkbaharın etkisini göstermesiyle sarıçam ormanlarında birçok yaban hayvanı görülmeye başlandı.

Özellikle hayvanların barındığı 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi ve Acısu mevkisinde kara akbaba, kerkenez, angut ve kızıl şahin gibi yabani kuşların avlandığı ve beslendiği anlar görüntülendi.

Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta İlkbaharla Doğa Canlandı: Yabani Kuşlar Gözlemlendi - Son Dakika

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