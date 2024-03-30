Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların kısmen erimeye başlamasıyla doğa da çeşitli kuş türleriyle canlandı.
Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Sarıkamış'ın bazı bölgelerinde, uzun geçen kışın ardından gelen ilkbaharla doğa ve yaban hayatı canlandı.
Son günlerde havaların ısınıp ilkbaharın etkisini göstermesiyle sarıçam ormanlarında birçok yaban hayvanı görülmeye başlandı.
Özellikle hayvanların barındığı 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi ve Acısu mevkisinde kara akbaba, kerkenez, angut ve kızıl şahin gibi yabani kuşların avlandığı ve beslendiği anlar görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta İlkbaharla Doğa Canlandı: Yabani Kuşlar Gözlemlendi - Son Dakika
Türkiye'de yarın yapılacak olan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Bolu'da sandıklar kuruldu ve hazırlıklar tamamlandı. Bolu'da merkez köyler hariç 166 bin 303 seçmenin oy kullanacağı kabin bölümleri ve 529 sandık kuruldu. Bolu genelinde ise 239 bin 169 seçmen, 1061 sandıkta oy kullanabilecek.
Şanlıurfa'da bir hayırsever tarafından ramazan ayı dolayısıyla Dedeosman Mahallesi'nde tişört dağıtımı yapıldı. Tişört dağıtımını duyanlar mahalleye akın etti ve yardım izdihama dönüştü. Kamyonetten atılan tişört poşetlerini almak için vatandaşlar birbirleriyle itişmeye başladı. Olaylar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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