Sarıkamış'ta Kar Yağışı Sevinci

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Sarıkamış'ta kar sevinci: Beyaz örtüyle gelen mutluluk

KARS - Sarıkamış'ta beklenen kar yağışı nihayet yüzleri güldürdü. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bölgeyi beyaza bürürken, hem vatandaşları hem de turizmcileri sevindirdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi meşhur kristal karları, özellikle kayak severler için heyecan kaynağı oldu. Uzun süreden beri beklenen karın yağmasıyla birlikte pistlere akın edan kayak severler, kar altında kaymanın keyfini çıkardı.

Sarıkamış'ta kar yağışının başladığını ifade eden kayak severler, "Bugün beklediğimiz kar yağdı. Çok güzel bir kar yağışımız var şuanda, pistlerimiz çok güzel doldu. Hale devem ediyor. Böyle giderse güzel bir sezon olacak" dedi.

Beyaz örtüye bürünen Sarıkamış, kış sporları tutkunlarını ve doğaseverlerinde uğrak yeri oluyor. Sarıkamış'ta kar yağışı devam ediyor.

Öte yandan Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde son yapan kar ile birlikte kar kalınlığı 80 santimi geçti.