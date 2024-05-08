Sarıkamış'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Sarıkamış\'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Sarıkamış ilçesinde düzenlenen etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik konusunda bilgilendirme yaparak güvenli trafik mottolarının kullanımını teşvik etti. Ayrıca trafik denetim araçları tanıtıldı ve katılımcılara hediyeler verildi.

08.05.2024 13:54
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Sarıkamış ilçesinde "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda kurulan stantlarda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, "Hayatla Yarışılmaz-Yayalar Kırmızı Çizgimiz-Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganıyla güvenli trafik mottolarının etkin olarak kullanılması, trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, kara yolunu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığın artırılması konusunda bilgilendirme yaptı.

Ayrıca trafik denetimlerinde, yol kontrollerinde kullanılan araçlar tanıtıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlara el broşürleri ve çeşitli hediyeler verildi.

İnönü Mahallesi muhtarı Esat Aydemir, bu tür etkinliklerin çok önemli ve bilgilendirici olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alim Burak Çelik, trafik ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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