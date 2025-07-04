Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kamyona çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Taylan Cem C. idaresindeki 23 AEK 391 plakalı otomobil, Kars- Erzurum kara yolu Sarıkamış ilçesi Asbuğa köyü mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 06 DAA 221 plakalı kamyona arkadan çarparak takla attı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Taylan Cem C. ve otomobildeki S.T, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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