Sarıkamış'ta öğrencilere "Trafik Eğitim Parkı Brandası" üzerinde eğitim verildi

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğrencilere "Trafik Eğitim Parkı Brandası" üzerinde eğitim verildi.

Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik personelleri, öğrencileri trafik kuralları konusunda bilgilendirmeyi sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Sarıkamış Şehit Fikret Gündüz Ortaokulu Salonunda, ilçeye bağlı Alisofu, Mescitli, Yayıklı ile Yenigazi köyü ve ilçe merkezindeki ortaokulu öğrencilerine "Trafik Eğitim Parkı Brandası" üzerinde trafik genel kurallarını anlattı.

Eğitimde, okul servis aracında öğrenciler ile yayaların uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, bisiklet sürücülerinin uyması gereken kurallar ve oyun oynanacak alanlar hakkında bilgilendirme yapıldı.