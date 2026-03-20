Sarıkamış\'ta Ramazan Bayramı Kutlamaları

20.03.2026 15:23
Sarıkamış'ta düzenlenen bayramlaşma programında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Sarıkamış ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Sarıkamış Belediyesi düğün salonunda düzenlenen törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Muhabere Yarbay Bayram Gürkaya, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Dikmen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, askeri erkan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Aslantatar, burada yaptığı konuşmada, bayramların sevgi, saygı, dayanışma ve kaynaşmanın doruğa çıktığı özel günler olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aslantatar, "Huzurun, barışını hakim olması, sevgi ve muhabbet açısından bayramlar bir fırsat olarak görülmelidir. Bütün İslam aleminin, ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Kılıç da bayramların insanlar arasındaki kardeşliğin, sevgi ve saygının perçinlendiği, kardeşçe kucaklaşılan günler olduğunu ifade etti.

Törenin ardından Kaymakam Aslantatar, beraberindekilerle güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Kaynak: AA

