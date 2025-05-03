Sarıkamış'ta Soğuk Hava Aracları Buz Tuttu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bazı araçların camları buz tuttu.

İlçede aralıklarla etkili olan dolu ve sağanak yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk hava nedeniyle araçların camlarının buzla kaplandığı ilçede, vatandaşlar buz tutan camları temizledi.

Ahmet Turut, Sarıkamış'ta soğuk havanın etkili olduğunu belirterek "Sabah kalktığımızda arabaların camları buz tutmuştu biz de onları kazıdık." ifadesini kullandı.