Sarıkamış'ta Soğuk Hava ve Buzlanma

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

İlçede gece aralıklarla yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü ilçede araçların camları buz tuttu, bitkiler de kırağı ile kaplandı.

Kars- Erzurum kara yolu Mescitli mevkisinde sis ve buhar oluştu.

Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.

Çalı Gölü'nde yer yer buzlanma oluştu

Kars'ta 2 bin 237 rakımda bulunan Çalı Gölü'nde de soğuk havanın etkisiyle yer yer buzlanma oluştu.

Hanlar Geçidi mevkisinde yüksek rakımda yer alan, 2016'dan itibaren "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan Çalı Gölü'nün bazı kısımları buzla kaplandı.

Buzlanmaların oluştuğu ve çevresi karla örtülen göl, drone ile görüntülendi.