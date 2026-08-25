Sarıkamış'ta SUV Aracın Kazası: 2 Yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde SUV tipi aracın şarampole düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde SUV tipi aracın yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.Y idaresindeki 01 RY 904 plakalı SUV tipi araç, Yeniköy köyü mevkisinde yoldan çıktı.
Şarampole düşen araçtaki A.A ile E.Y yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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