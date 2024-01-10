 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sarıkamış'ta Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıkamış'ta Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası Toplantısı Düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçe sağlık müdürü ve hemşire tarafından veremle mücadele konusunda bilgi verildi. Verem hastalığının önemi vurgulanırken, erken teşhis ve önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. Toplantıya, ilçe kaymakamı, belediye başkan vekili, milli eğitim müdürü, tarım ve orman müdürü, hastane başhekimi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Sarıkamış\'ta Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası Toplantısı Düzenlendi
10.01.2024 - 12:03,  Güncelleme: 12:16
Abone Ol

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sarıkamış İlçe Sağlık Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezinde kamu ve sivil toplum kuruluşları için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürü Furkan Öztürk ve hemşire Hatice Telli tarafından veremle savaş konusunda bilgi verildi.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de her yılbaşından sonra 1 hafta boyunca Verem Savaş Haftasında halkı bilgilendirdiklerini söyledi.

Dünyada her sene 10 milyonun üzerinde verem hastası olduğunu ve 1,5 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Öztürk, "Veremle mücadeleyi çok önemsiyoruz, 3 haftalık öksürük şikayeti olan hastanın en yakın sağlık kuruluşuna giderek hastalığı hakkında bilgi alabilir. Bu tür hastalarda genelde öksürük şikayeti, kan tükürme, hızlı kilo kaybı ve gece terleme şikayeti olabilir. Gerekli tetkikler yapılarak teşhis konulabilir. Bizde hastalarımıza erken evrede önlem alabilme konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için hastalarımız maske kullanımı konusunda bilinçli. Bunun yanı sıra hijyene dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

Toplantıya, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkan vekili Serdar Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Sarıkamış İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Kuyumcu, Sarıkamış Devlet Hastanesi Başhekimi Paşa Aksoy ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sarıkamış, Verem, Kars, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika


11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada

Son Dakika
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 12:49:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement