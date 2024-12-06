Sarıkamış'ta Yaban Hayatına Güvenli Alan - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Yaban Hayatına Güvenli Alan

Allahuekber Dağı Milli Parkı, yaban hayvanları için koruma altına alındı ve güvenli yaşam sunuyor.

06.12.2024 11:17
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinden başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya sırtları ve güneyde Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı'nı çevreleyen Allahuekber Dağı Milli Parkı, yaban hayvanlarına güvenli yaşam alanı oluyor.

Kars-Erzurum sınırları arasında yer alan 22 bin 519 hektarlık alan 2004 yılında milli park ilan edilerek koruma altına alındı.

Alpin çayırlar kuşağında yayılış gösteren saf sarıçam ormanlarından oluşan park, Türkiye'de 2 bin-2 bin 200 metre yükseklikten sonra ağacın bulunmadığı çayır kuşağı olarak yer alıyor.

Park alanında memelilerden kurt, ayı, tavşan, domuz, tilki, porsuk, vaşak ve sincap, kuş türlerinden doğan, keklik, yabani güvercin, saksağan, alakarga ve sığırcık, balıklardan sazan ve alabalık, sürüngenlerden yılan, kaplumbağa ve kertenkele yaşıyor.

Yaklaşık 13 memeli tür ile 135 kuş çeşidinden en az 25 kuş türü burada üreme imkanı buluyor.

Fotokapanlarla izlenen ve giriş çıkışların kontrol edildiği milli parkta, yaban hayvanları güvenli şekilde hayatını sürdürüyor.

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, sarıçam ormanlarının, Sarıkamış'ta milli park olmasını sağladığını söyledi.

Söz konusu bu ormanların yaban hayatı için bir korunak olduğunu anlatan Çoban, "Kışın gelmesiyle sarıçam ormanları altında birçok canlıya ev sahipliği yapmaya başladı, burası aynı zamanda onlar için bir ev oluşturuyor." dedi.

Sarıkamış'ta 13 memeli türü tespit edildi

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda Sarıkamış'ta 13 memeli türü tespit ettiklerini aktaran Çoban, bunların içinde ayı, vaşak gibi büyük memelilerden sincaptan küçük farelere kadar birçok türün yer aldığını belirtti.

Sarıkamış'taki sarıçam ormanlarının birçok yaban hayvanına yaşam imkanı sunduğunu vurgulayan Çoban, şunları kaydetti:

"Sarıçam ormanları çok farklı bir biyolojik çeşitlilik ortaya koyuyor, alt vejetasyonunun açıklık alanlarının olmasıyla karacalara ev sahipliği yaptırıyor. Domuzlar bu alanları çok fazla kullanıyor, yaban keçisi burada, vaşak burada, aslında baktığınız zaman sarıçam ormanları Türkiye'nin en büyük blok ormanlarından biridir. Sarıkamış'ın, Kars'ın, Doğu Anadolu'nun çatısı bu ormanları koruyup kollamamız gerekiyor ki yaban hayatı da burada güvenli bir şekilde yaşamaya devam etsin."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Yaban Hayatına Güvenli Alan - Son Dakika

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