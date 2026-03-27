Sarıoğlan'da Nevruz Coşkusu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Sarıoğlan Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrencilerin Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan talebi üzerine okula gelen mehteran takımı seslendirdiği marşlarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Bayrak gösterileri, şiir dinletileri ve halk oyunlarının sergilendiği programda, öğrenci ve katılımcılar Nevruz ateşi üzerinden atlayarak demir dövdü, ok attı
Program, Türk büyüklerine ithafen hazırlanan ahşap eser sergisinin açılması ve ağaç dikiminin ardından sona erdi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?